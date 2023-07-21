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Враг снова ударил ракетами по Одесской области: поврежден объект инфраструктуры
Оккупационные войска РФ днем 21 июля снова атаковали ракетами Одесскую области. Под ударом врага оказался объект инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры", - отметил он.
По его словам, по этому объекту россияне выпустили 7 ракет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"К сожалению, есть повреждения", - добавил Кипер.
Атаки России по Одесской области: что известно
Российские оккупационные войска четвертый день подряд атакуют Одесскую область. На рассвете 21 июля враг выпустил ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море. Ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
20 июля в результате повторной массированной атаки в Одессе была полностью разрушена часть админздания, расположенного на возвышенности над портом: погиб гражданский охранник.
В ночь ночь на 19 июля армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами Shahed с южного направления. В результате ударов, в частности, разрушения получила портовая инфраструктура Одессы и Черноморска, после чего президент и глава СНБО Владимир Зеленский заявил, что эта атака показала нехватку средств ПВО.
Ночью 18 июля Россия также атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области.
Отметим также, что этому предшествовал отказ России от продолжения действия Черноморской зерновой инициативы, позволявший безопасный проход судов по Черному морю в порты Одесской области и сдерживавший РФ от ударов по этим портам.