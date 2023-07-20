ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне ночью снова атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие

Россияне ночью снова атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Фото: управление ГСЧС в Одесской области

Российские оккупационные войска третью ночь подряд атакуют Одесскую область. В ночь на 20 июля враг ударил по центру Одессы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб", - отметил он.

По его словам, сейчас известно о двух пострадавших, их госпитализировали.

"Есть также "прилет" в области. Подробная информация – позже", - добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 19 июля Одесскую область враг атаковал десятками ракет и беспилотников, в результате чего повреждены дома, зерновой и масляный терминал, промышленный объект и туристические базы. Пострадали более 10 человек.

Ночью 18 июля Россия также атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области.

Автор:
Нина Комащенко