Атака на Одессу показала, что средств ПВО не хватает – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что масштабность российской атаки ракетами и дронами по Одесской области, в том числе по портам Одессы и Черноморска, в ночь на 19 июля показала недостаточность имеющихся у Украины средств противовоздушной обороны. Об этом он заявил на совместном с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром брифинге в Киеве.

"Сегодня нам нужно защитить наше небо. Вы видите, что происходит у нас. Нам не хватает тех систем мощных, чтобы защитить наши города. Я даже не говорю обо всех городах, хотя защищать надо все, но те города, которые сегодня обеспечивают нашим военным то, что я сказал, обеспечивают наши главные коридоры, те города, в которых сосредоточена наша стратегическая инфраструктура, наши ядерные объекты... ну, об обороне не буду говорить, потому что это неправильно – все эти города нам нужно защитить современными ПВО", – сказал он.

Глава государства отметил, что у Ирландии нет таких систем ПВО, но она имеет и отношения, и возможности, если будет воля, и соответствующие финансы, чтобы, объединившись с другими государствами предложить Украине дополнительные средства ПВО.

"Они (РФ) бьют по портам. Это отдельная история. Нам нужно защищать. Здесь конкретно есть две системы на сегодняшний день. Это факт. Я договаривался с Макроном и с Джорджей Мелони, когда мы имели SAMP/T. Не буду сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают. SAMP/T работает и работает прекрасно", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, если бы Украина получила дополнительно такие системы от соответствующих стран (Франции и Италии), они смогли бы защитить инфраструктуру Одессы, причем "не только портовую".

"Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам эти системы давал и какие партнеры нам помогали. Недавно с Шольцем я договорился о дополнительных вещах. Но всего этого пока не хватает защитить соответствующую инфраструктуру", - добавил президент.

Напомним, что ранее в среду Зеленский заслушал на селекторном совещании информацию о ночных российских ударах по Одесской области и другим регионам, дав поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры.

Ночью армия РФ атаковала Украину с южного направления, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", управляемую авиаракету Х-59, 32 ударных беспилотника Shahed-136 и Shahed-131. Воздушным силам ВСУ удалось сбить только 13 ракет "Калибр", ракету Х-59 (ее обломок упал у жилого дома поблизости от портовой территории в Одессе) и 23 иранских дрона, в том числе 8 в Одесской области.

Удары же ракет Х-22 и "Оникс", которые сбить не смогли, были направлены именно по инфраструктуре портов Одессы и Черноморска. В частности, ночной удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры последнего.