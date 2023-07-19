Зеленский поручил усилить защиту портовой инфраструктуры после ночной атаки РФ (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский 19 июля заслушал на селекторном совещании информацию о ночных российских ударах по Одесской области и другим регионам. Он дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", - отметил Зеленский.

Поэтому президент дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а Министерству иностранных дел активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и для продолжения нормального экспорта украинского зерна.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что Россия ночью атаковала зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах "Одесса" и "Черноморск". В результате повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Ночная атака РФ: что известно

Российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.

Одесскую область враг атаковал десятками ракет и беспилотников, в результате чего повреждены дома, зерновой и масляный терминал, промышленный объект и туристические базы. Пострадали более 10 человек.

Накануне ночью, 18 июля, Россия также атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области.

Зерновая инициатива: что будет после выхода РФ из соглашения

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремлезаявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.