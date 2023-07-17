США помогут Украине с поиском путей экспорта продовольствия, – Блинкен

Партнеры Украины будут искать альтернативные пути экспорта ее продовольствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя выход РФ по зерновому соглашению, сообщает "Европейская правда".

По его словам, морской путь был наиболее эффективным. И смысл зерновой инициативы заключался в том, чтобы обеспечить безопасность, надежность и предсказуемость вывоза продовольствия из Украины в страны, которые в нем нуждаются.

"При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется. Это результат того, что Россия превратила продовольствие в оружие", – высказался Блинкен.

Выход РФ из зерновой сделки: что будет дальше?

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия,было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. Сегодня, 17 июля, срок его действия истекает, и в Кремлезаявили о прекращении участия в инициативе.

Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения отметил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что президент направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он отметил, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.