США допоможуть Україні з пошуком шляхів експорту продовольства, – Блінкен

Партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту її продовольства. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи вихід РФ із зернової угоди, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, морський шлях був найбільш ефективним. І сенс зернової ініціативи полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

"За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з погляду обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю", – висловився Блінкен.

Вихід РФ із зернової угоди: що буде далі?

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. Сьогодні, 17 липня, термін її дії спливає, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди зазначив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо президент направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він зазначив, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.