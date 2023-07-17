Зеленський про зернову угоду: власники кораблів готові продовжити постачання продовольства

Компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю африканським журналістам, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей Чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – сказав очільник держави.

Він нагадав, що існує дві угоди: між Україною, Туреччиною і Організацією Обʼднаних Націй, а також між Росією, Туреччиною і ООН. Тому коли РФ заявляє про припинення угоди, країна-агресорка розриває свої домовленості з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", – висловився Зеленський.

Зернова угода: позиції України та РФ

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. Сьогодні, 17 липня, термін її дії спливає, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до крайнього продовження угоди в Москві погрожували вийти з домовленостей, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, у РФ хочуть відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Посол України в Туреччині Василь Боднар пояснював, що зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

А заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.