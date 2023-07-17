Зеленський пропонує Ердогану і Гутеррішу створити аналог "зернової угоди" без Росії

Президент України Володимир Зеленський надіслав офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або створити аналог цієї угоди, який буде діяти у тристоронньому форматі.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Він вважає, що Україна, ООН і Туреччина зможуть спільно забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Зеленський наголосив, що українське продовольство – це харчування для майже 400 мільйонів людей. Воно експортується у країни Африки, Азії та Європи.

"Ми всі повинні дбати про безпеку – про захист від російського божевілля", - сказав він.

За словами Зеленського, майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 держав світу. 60% обсягів були відправлені в країни Африки та Азії, зокрема Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, Китай, Індію Бангладеш, в Індонезію, Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен, тощо.

Згодом Зеленський додав, що провів розмову з Гутеррішем і вони домовилися працювати разом з певними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

"Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти", - резюмував президент.

Як пише Тhe Guardian, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи є "безсовісним" і закликав якнайшвидше відновити річну угоду.

Блінкен сказав, що США стежать за ситуацією.

При цьому, Росія заявила, що її рішення не продовжувати чорноморську зернову угоду є остаточним і більше переговорів не планується. Ввечері 17 липня, представник ООН підтвердив, що офіс відомства у Стамбулі, отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вони припиняють участь в українській зерновій угоді.

Нагдаємо, Володимир Зеленський в інтервʼю африканським журналістам, повідомив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина. Він нагадав, що існує дві угоди: між Україною, Туреччиною і Організацією Обʼднаних Націй, а також між Росією, Туреччиною і ООН.