В ООН отримали письмове повідомлення від РФ про вихід із "зернової угоди"

Представник ООН підтвердив, що офіс відомства у Стамбулі, отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вони припиняють участь в українській зерновій угоді.

Про це пише CNN.

"Генеральний секретар не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу до глобальних ринків продовольчих товарів і добрив як з України, так і з Російської Федерації для збереження глобальної продовольчої безпеки", – сказав представник ООН.

Згідно з повідомленням, Росія буде готова розглянути можливість відновлення "угоди" тільки в тому випадку, якщо Захід виконає свої зобов'язання і фактично вийде з-під санкцій російські добрива і продовольство.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що глибоко розчарований тим, що його пропозиції щодо усунення перешкод для російського експорту продуктів харчування та добрив залишилися непочутими, і висловив жаль з приводу того, що Москва вирішила вийти з зернової угоди.

"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки для судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", — сказав Гутеррішк.

За його словами, Чорноморська ініціатива разом із меморандумами про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив стала рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі.

Гутерреш пояснив, що угода допомогла знизити ціни на продовольство більш ніж на 23% з початку війни.

Він зазначив, що, незважаючи на сьогоднішнє рішення, ООН не припинить наших зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу до глобальних ринків продуктів харчування та добрив як з України, так і з Російської Федерації, я особливо хочу відзначити зусилля уряду Туреччини в цьому.

Як реагують у світі на вихід РФ з "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що “зернова угода”, скоріш за все, скасована не буде. На його думку, попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у рішуче засудила вихід Росії з чорноморської зернової угоди, незважаючи на зусилля ООН і Туреччини.

"ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.#EUSolidarityLanes продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки", – додала вона.

CNN пише, що Сполучене Королівство назвало це рішення відвертою спробою завдати шкоди найбільш уразливим верствам населення в рамках своєї незаконної війни.

"В односторонньому порядку примушуючи до розпаду BSGI, Росія використала продовольство як зброю та не дає зерну дістатися тим, хто його потребує найбільше", — сказав речник міністерства закордонних справ Великобританії.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра також назвав рішення Росії "абсолютно аморальним".

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков у понеділок, 17 липня, заявив, що Росія припиняє участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Москва згодна повернутися до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано.