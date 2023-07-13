ООН просить Путіна продовжити чорноморську зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT - Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити угоду, яка дозволить безпечний Чорноморський експорт зерна з України в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це пише Reuters.

Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія дозволила продовжити чорноморську зернову угоду протягом кількох місяців, даючи ЄС час підключити дочірню компанію Россільгоспбанку до SWIFT.

У вівторок Гутерріш надіслав листа Путіну, пропонуючи шляхи подальшого сприяння експорту російського продовольства та добрив і забезпечення продовження поставок українського зерна в Чорне море, заявив у середу речник ООН.

Росія погрожувала розірвати зернову угоду, термін дії якої закінчується в понеділок, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив за кордон не були виконані.

Ключовою вимогою Москви є відновлення підключення російського агробанку "Россельхозбанк" до міжнародної платіжної мережі SWIFT. Його відрізав Європейський Союз у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. У травні представник ЄС заявив, що ЄС не розглядає можливість відновлення російських банків.

Проте ЄС розглядає можливість підключення до SWIFT дочірньої компанії Россільгоспбанку, щоб дозволити здійснювати транзакції із зерном і добривами, повідомляє Reuters.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові транзакції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море", — сказав журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не надав жодних подробиць про цю пропозицію, але додав, що Гутерріш спілкується з усіма зацікавленими сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

Наразі "зернова угода" під загрозою зриву. Адже російські представники заявляли, що мають намір з угоди вийти. Проте рішення українських зерновиків нарощувати перевезення сільгосппродукції через порти на річці Дунай, не покладаючись на “зерновий коридор”, дозволить диверсифікувати логістику і створити запасні шляхи збуту врожаю навіть після закінчення війни.