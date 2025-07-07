Ключова подія минулого тижня - знищення дронами СБУ великого складу боєприпасів у Харцизську, - експерт

Минулого тижня на фронті ключовою подією стало знищення великого ворожого складу боєприпасів у тимчасово окупованому Харцизську. Операцію провели дрони СБУ. Успішна атака суттєво послабила наступальні можливості російських військ на цьому напрямку.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Успішна атака СБУ

Експерт зазначає, що кількість подібних ударів зростає щотижня.

"У Харцизську був один із найбільших складів боєприпасів росіян. Ключове слово тут "був". А значить знищена одна з основних тилових баз РФ. Саме далекобійні дрони СБУ вже завдали росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. Видна різниця між ударами, які росіяни наносять по нашим містам і українським ударам по складах ворога. Удари росіян це, по суті, акти геноциду. Удари СБУ - це точкова демілітаризація армії рф. Перша стратегія кривава і неефективна. Друга - це хірургічна робота професіоналів. Яка дає свій результат на полі бою”, - акцентує експерт.

Черненко наголошує, що Служба розробила та активно застосовує унікальну тактику використання безпілотних технологій.

"Саме дрони СБУ вразили вже більше ніж пів сотні складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Мільйони російських снарядів не полетіли в наших воїнів, а були підірвані прямо на складах. І це без урахування вже знаметої операції “Павутина”, яка вже увійшла у підручники спецслужб по всьому світу", - пише екснардеп.

Минулого тижня Україна знову пережила важкі масові удари по мирних містах. Водночас важливо бачити повну картину, зокрема ефективну відповідь українських сил, яку забезпечують далекобійні дрони СБУ. Єдиним дієвим методом боротьби в цій війні залишається завдавати ударів потужніше за ворога. Успішні атаки по складах боєприпасів у Харцизську можна вважати одними з найрезонансніших цього літа. Крім того, експерти впевнені, що підопічні Малюка готують для ворога ще чимало несподіванок, резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у Харцизьску дронами СБУ був підірваний один із найбільших складів боєприпасів. На відео зафіксовані багаточисельні вибухи та пожежа, яку було видно за десятки кілометрів.