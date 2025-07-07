Ключевое событие на прошлой неделе – уничтожение дронами СБУ большого состава боеприпасов в Харцызске, — эксперт

На прошлой неделе на фронте ключевым событием стало уничтожение большого вражеского состава боеприпасов во временно оккупированном Харцызске. Операцию провели дроны СБУ. Удачная атака значительно ослабила наступательные способности русских войск на этом направлении.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Успешная атака СБУ

Эксперт отмечает, что количество подобных ударов растет еженедельно.

"В Харцизске был один из крупнейших складов боеприпасов россиян. Ключевое слово здесь "был". А значит уничтожена одна из основных тыловых баз РФ. Именно дальнобойные дроны СБУ уже нанесли россии огромный ущерб, обсчитываемый миллиардами долларов. Видна разница между ударами, которые россияне наносят по нашим ударам. россиян это, по сути, акты геноцида. Удары СБУ – это точечная демилитаризация армии рф.

Черненко отмечает, что Служба разработала и активно применяет уникальную тактику использования беспилотных технологий.

"Именно дроны СБУ поразили уже более полусотни складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Миллионы российских снарядов не улетели у наших воинов, а были взорваны прямо на складах. И это без учета уже знаменитой операции "Паутина", которая уже вошла в спецслужбу", которая уже вошла.

На минувшей неделе Украина снова пережила тяжелые массовые удары по мирным городам. В то же время важно видеть полную картину, в частности, эффективный ответ украинских сил, который обеспечивают дальнобойные дроны СБУ. Единственным действенным методом борьбы в этой войне остается наносить удары мощнее врага. Успешные атаки по складам боеприпасов в Харцызске можно считать одними из самых резонансных этим летом. Кроме того, эксперты уверены, что подопечные Малыша готовят для врага еще немало неожиданностей, резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что в Харцызске дронами СБУ был взорван один из крупнейших складов боеприпасов. На видео зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, который был виден за десятки километров.