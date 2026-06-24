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До 10 тонн с гектара: цены на будущий урожай превышают бюджетные прогнозы агрохолдингов
Прохладная весна несколько задержала посевную кампанию, однако достаточное количество осадков позволяет сохранять оптимистичные прогнозы по урожайности. В то же время, ценовая конъюнктура на пшеницу и кукурузу нового урожая пока выглядит достаточно положительно для агропроизводителей.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор агрохолдинга ИМК ("Индустриальная молочная компания") Александр Вержиховский.
По его словам, компания планирует достичь запланированных показателей урожайности по всем трем основным культурам:
- пшеница – около 7 тонн с гектара;
- подсолнечник – свыше 3 тонны с гектара;
- кукуруза – 9–10 тонн с гектара в зависимости от кластера.
"Пока цены выглядят достаточно привлекательно. Это касается как спотового рынка, то есть остатков продукции, которые еще отгружаются из старого урожая, так и форвардных контрактов на зерновые нового урожая", - отметил Вержиховский .
Он уточнил, что в зависимости от класса цены на пшеницу составляют около $215-225 за тонну на базисе СРТ-порт, то есть с поставкой в порт. Что касается кукурузы, то ценовой диапазон также колеблется ориентировочно от $210 до $225 за тонну, а в отдельных случаях цены и $230 за тонну.
"Это даже выше тех показателей, которые мы закладывали в бюджет. Поэтому сейчас ценовая конъюнктура для производителей выглядит достаточно положительно", - подчеркнул Вержиховский .
Напомним, несмотря на рост расходов на горючее и удобрения, аграрии ожидают собрать 81-82 млн тонн урожая, что больше прошлогоднего показателя.
По прогнозам аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн. тонн — до отметки 23 млн. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн. тонн.