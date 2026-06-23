В Украине продолжают падать цены на пшеницу: аналитики назвали причины

На украинском рынке пшеницы сохраняется четкая понижающая ценовая динамика. Украинские порты снижают долларовые цены на пшеницу из-за падения спроса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ИА "АПК-Информ".

Главными факторами давления на зерновую цену остаются негативные тенденции на экспортном рынке, а также заметное ослабление спроса со стороны внутренних переработчиков и трейдеров.

На рынке фиксируются только единичные сделки по максимальным или приближенным к ним ценам – их заключают единичные покупатели, которым необходимо срочно сформировать дополнительные объемы сырья.

По данным аналитиков, внутренние цены спроса на базисе СРТ зафиксировались в следующих диапазонах:

Пшеница 2 класса: 9600 – 11 000 грн/т;

9600 – 11 000 грн/т; Фуражная пшеница: 9000 – 10 500 грн/т.

В украинских портах стоимость как продовольственной, так и фуражной пшеницы просела на 2–5 USD/т. Пока экспортные цены на условиях СРТ-порт озвучиваются в пределах:

Продовольственная пшеница: 210 – 217 USD/т;

210 – 217 USD/т; Фуражный зернопакет: 201 – 208 USD/т.

Заметим, Украина экспортирует больше зерна, несмотря на неурожай. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн. тонн — до отметки 23 млн. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн. тонн.