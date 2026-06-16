Украине прогнозируют увеличение урожая и экспорта пшеницы в новом сезоне

Департамент сельского хозяйства США (USDA) в своем июньском отчете пересмотрел в сторону повышения прогнозы рынка пшеницы Украины на 2026/27 маркетинговый год (МР). В то же время показатели по украинской кукурузе остались неизменными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

По данным аналитиков, благодаря благоприятным погодным условиям весной прогноз производства пшеницы в Украине увеличен на 0,5 млн. тонн — до 23,5 млн. тонн.

Экспортный потенциал также возрос: оценка поставок на внешние рынки повышена на 1,0 млн тонн — до 14,0 млн тонн.

Из-за активизации экспорта в начале сезона конечные запасы зерновой уменьшатся на 2,0 млн. тонн и составят 2,5 млн. тонн.

Оценки по кукурузе для Украины зафиксированы на прежнем уровне:

Производство - 30,0 млн тонн;

Экспорт - 23,0 млн тонн;

Конечные запасы - 2,56 млн тонн.

Глобальные тренды рынка

Мировой урожай пшеницы повышен на 1,0 млн. тонн — до 820,1 млн. тонн за счет Украины, Турции и РФ, что компенсировало падение в Австралии и Пакистане. Мировая торговля вырастет до 212,0 млн. тонн, причем Украина является ключевым драйвером этого роста.

Прогноз глобального производства кукурузы увеличен сразу на 5,0 млн. тонн — до 1 300,4 млн. тонн благодаря расширению посевных площадей в Индии, которая вместе с ЮАР наращивает свой экспортный потенциал.

Заметим, Украина экспортирует больше зерна, несмотря на неурожай. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн. тонн — до отметки 23 млн. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн. тонн.