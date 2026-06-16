Україні прогнозують збільшення врожаю та експорту пшениці у новому сезоні

Департамент сільського господарства США (USDA) у своєму червневому звіті переглянув у бік підвищення прогнози для ринку пшениці України на 2026/27 маркетинговий рік (МР). Водночас показники щодо української кукурудзи залишилися незмінними.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу.

За даними аналітиків, завдяки сприятливим погодним умовам навесні прогноз виробництва пшениці в Україні збільшено на 0,5 млн тонн — до 23,5 млн тонн.

Експортний потенціал також зріс: оцінку поставок на зовнішні ринки підвищено на 1,0 млн тонн — до 14,0 млн тонн.

Через активізацію експорту на початку сезону кінцеві запаси зернової зменшаться на 2,0 млн тонн і становитимуть 2,5 млн тонн.

Оцінки щодо кукурудзи для України зафіксовані на попередньому рівні:

Виробництво — 30,0 млн тонн;

Експорт — 23,0 млн тонн;

Кінцеві запаси — 2,56 млн тонн.

Глобальні тренди ринку

Світовий врожай пшениці підвищено на 1,0 млн тонн — до 820,1 млн тонн за рахунок України, Туреччини та РФ, що компенсувало падіння в Австралії та Пакистані. Світова торгівля зросте до 212,0 млн тонн, причому Україна є ключовим драйвером цього зростання.

Прогноз глобального виробництва кукурудзи збільшено одразу на 5,0 млн тонн — до 1 300,4 млн тонн завдяки розширенню посівних площ в Індії, яка разом із ПАР нарощує свій експортний потенціал.

Зауважимо, Україна експортує більше зерна попри неврожай. За даними аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.