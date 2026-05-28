Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індонезія змінює правила для української пшениці: що стане обов’язковим з 1 червня

пшениця
Індонезія змінює правила для української пшениці / Shutterstock

Індонезія оновила фітосанітарні вимоги до імпорту української пшениці. Нові правила набудуть чинності з 1 червня 2026 року та стосуватимуться оформлення документів, якості зерна та обов’язкової фумігації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Кожна партія української пшениці, що експортуватиметься до Індонезії, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом. У документі необхідно буде вказувати додаткову декларацію про відповідність вантажу фітосанітарним вимогам Індонезії та зазначати реєстраційний код експортера.

Також Індонезія посилює вимоги до безпечності зерна. Партії пшениці мають бути вільними від низки небезпечних шкідників і хвороб, зокрема капрового жука, фузаріозу колоса та бактеріальної плямистості. Окремо прописана вимога щодо відсутності ґрунту, бур’янів, рослинних решток та інших домішок.

Крім того, обов’язковою стане фумігація зерна фосфіном перед відправленням.

Ще одна нова умова — попереднє повідомлення про кожну партію пшениці, яке має оформлювати експортер або його представник в Україні до відправлення вантажу.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що всі поставки повинні відповідати індонезійським нормам безпеки харчових продуктів.

Зауважимо, Україна експортує більше зерна попри неврожай. За даними аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.

Автор:
Тетяна Гойденко