Індонезія змінює правила для української пшениці: що стане обов’язковим з 1 червня

Індонезія оновила фітосанітарні вимоги до імпорту української пшениці. Нові правила набудуть чинності з 1 червня 2026 року та стосуватимуться оформлення документів, якості зерна та обов’язкової фумігації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Кожна партія української пшениці, що експортуватиметься до Індонезії, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом. У документі необхідно буде вказувати додаткову декларацію про відповідність вантажу фітосанітарним вимогам Індонезії та зазначати реєстраційний код експортера.

Також Індонезія посилює вимоги до безпечності зерна. Партії пшениці мають бути вільними від низки небезпечних шкідників і хвороб, зокрема капрового жука, фузаріозу колоса та бактеріальної плямистості. Окремо прописана вимога щодо відсутності ґрунту, бур’янів, рослинних решток та інших домішок.

Крім того, обов’язковою стане фумігація зерна фосфіном перед відправленням.

Ще одна нова умова — попереднє повідомлення про кожну партію пшениці, яке має оформлювати експортер або його представник в Україні до відправлення вантажу.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що всі поставки повинні відповідати індонезійським нормам безпеки харчових продуктів.

Зауважимо, Україна експортує більше зерна попри неврожай. За даними аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.