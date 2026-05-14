Україна експортує більше зерна попри неврожай: прогноз на новий сезон

кукурудза
Україна збере 30 млн тонн кукурудзи в новому сезоні / Depositphotos

Департамент сільського господарства США (USDA) оприлюднив перший глобальний прогноз на сезон 2026/27, який вказує на завершення періоду рекордних врожаїв. Для України новий маркетинговий рік також обіцяє бути непростим: очікується зниження збору основних експортних культур — пшениці та кукурудзи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Українського клубу аграрного бізнесу.

За даними аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.

Попри менший збір, обсяги відвантажень на зовнішні ринки можуть дещо зрости. Це стане можливим завдяки суттєвим перехідним залишкам, що дозволить Україні наростити експорт кукурудзи до 30 млн тонн, а пшениці — до 13 млн тонн.

Світова ситуація виглядає ще більш напруженою. Глобальне виробництво пшениці після торішнього рекорду обвалиться одразу на 24,8 млн тонн. Найсильніше "просядуть" традиційні лідери ринку — США та країни ЄС.

При цьому попит на продовольство залишається стабільно високим, що призведе до скорочення кінцевих запасів.

Схожа картина і в сегменті кукурудзи. Хоча очікуваний врожай у 1,3 млрд тонн стане другим результатом в історії, споживання вперше за довгий час значно перевищить виробництво.

Як наслідок, світові запаси кукурудзи можуть впасти до найнижчого рівня з 2013 року. 

Раніше повідомлялося, що морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів. 

Автор:
Тетяна Бесараб