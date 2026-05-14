Украина экспортирует больше зерна, несмотря на неурожай: прогноз на новый сезон

кукуруза
Украина соберет 30 млн тонн кукурузы в новом сезоне / Depositphotos

Департамент сельского хозяйства США (USDA) обнародовал первый глобальный прогноз на сезон 2026/27, указывающий на завершение периода рекордных урожаев. Для Украины новый маркетинговый год также обещает быть непростым: ожидается снижение сбора основных экспортных культур – пшеницы и кукурузы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн. тонн — до отметки 23 млн. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн. тонн.

Несмотря на меньший сбор, объемы отгрузок на внешние рынки могут несколько увеличиться. Это станет возможным благодаря существенным переходным остаткам, что позволит Украине нарастить экспорт кукурузы до 30 млн. тонн, а пшеницы — до 13 млн. тонн.

Мировая ситуация выглядит еще более напряженной. Глобальное производство пшеницы после прошлогоднего рекорда рухнет сразу на 24,8 млн. тонн. Сильнее всего "просядут" традиционные лидеры рынка — США и страны ЕС.

При этом спрос на продовольствие остается стабильно высоким, что приведет к сокращению конечных запасов.

Похожая картина и в сегменте кукурузы. Хотя ожидаемый урожай в 1,3 млрд. тонн станет вторым результатом в истории, потребление впервые за долгое время значительно превысит производство.

Как следствие, мировые запасы кукурузы могут упасть до самого низкого уровня с 2013 года.

Ранее сообщалось, что морозная зима и весенние заморозки повлияли на состояние озимых культур, в частности, пшеницы и рапса. Больше всего пострадали центрально-восточные области, под риском оказались до 1 млн гектаров посевов.

Автор:
Татьяна Бессараб