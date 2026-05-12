Врожай зернових у 2026 році прогнозується на рівні 60,4 млн тонн: пшениці буде більше за потребу

Українські аграрії у 2026 році зберуть близько 60,4 млн тонн зернових, що відповідає рівню минулого року. Пшениці на ринку буде більш ніж у чотири рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання: при потребі у 6,4 млн тонн загальна пропозиція разом із запасами становитиме близько 26,6 млн тонн.

Як пише Delo.ua, такий прогноз озвучив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час форуму "Хлібна індустрія 2026".

Ризики посівної

Цьогорічна весняна кампанія проходить складніше через низькі температури та надмірну вологість ґрунтів, що затримало сівбу пізніх культур.



"Насамперед погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби... Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу", — зазначив Висоцький.

Прогноз урожаю

За попередніми оцінками, збір основних культур становитиме:

пшениця — близько 22,4 млн тонн;

ячмінь — близько 4,7 млн тонн;

кукурудза — близько 31,6 млн тонн.

У Мінекономіки повідомили, що на форумі окрему увагу приділили наявності продовольчої пшениці, придатної для переробки на борошно. Її виробництво прогнозується на рівні близько 9,1 млн тонн, а разом із перехідними залишками загальна пропозиція може сягнути 11,7 млн тонн.

"Завдання держави – забезпечити баланс між експортом і потребами внутрішнього ринку, щоб переробники були стабільно забезпечені якісною продовольчою пшеницею. Для цього важливі постійний моніторинг балансу зерна, координація з учасниками ринку та формування достатніх запасів для безперебійної роботи хлібопекарської галузі", — наголосили у відомстві.

Галузь продовжує розвивати виробництво продукції з високою доданою вартістю, зокрема зростає експорт борошна та напівфабрикатів. Активно розвиваються сегменти HoReCa та Bake-off — заморожені вироби високого ступеня готовності для ресторанів та готелів.

Учасники форуму відзначили, що за останні роки бізнес адаптував логістику та інвестував в автономні рішення, що посилило операційну стійкість індустрії.

Раніше повідомлялося, що морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів.