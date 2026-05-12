Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,83

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Врожай зернових у 2026 році прогнозується на рівні 60,4 млн тонн: пшениці буде більше за потребу

форум Хлібна індустрія 2026, Тарас Висоцький
Заступник міністра Тарас Висоцький виступив на форумі "Хлібна індустрія 2026" / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Українські аграрії у 2026 році зберуть близько 60,4 млн тонн зернових, що відповідає рівню минулого року. Пшениці на ринку буде більш ніж у чотири рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання: при потребі у 6,4 млн тонн загальна пропозиція разом із запасами становитиме близько 26,6 млн тонн. 

Як пише Delo.ua, такий прогноз озвучив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час форуму "Хлібна індустрія 2026".

Ризики посівної

Цьогорічна весняна кампанія проходить складніше через низькі температури та надмірну вологість ґрунтів, що затримало сівбу пізніх культур.

"Насамперед погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби... Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу", — зазначив Висоцький.

Прогноз урожаю

За попередніми оцінками, збір основних культур становитиме:

  • пшениця — близько 22,4 млн тонн; 
  • ячмінь — близько 4,7 млн тонн; 
  • кукурудза — близько 31,6 млн тонн.

У Мінекономіки повідомили, що на форумі окрему увагу приділили наявності продовольчої пшениці, придатної для переробки на борошно. Її виробництво прогнозується на рівні близько 9,1 млн тонн, а разом із перехідними залишками загальна пропозиція може сягнути 11,7 млн тонн.

"Завдання держави – забезпечити баланс між експортом і потребами внутрішнього ринку, щоб переробники були стабільно забезпечені якісною продовольчою пшеницею. Для цього важливі постійний моніторинг балансу зерна, координація з учасниками ринку та формування достатніх запасів для безперебійної роботи хлібопекарської галузі", — наголосили у відомстві.

Галузь продовжує розвивати виробництво продукції з високою доданою вартістю, зокрема зростає експорт борошна та напівфабрикатів. Активно розвиваються сегменти HoReCa та Bake-off — заморожені вироби високого ступеня готовності для ресторанів та готелів.

Учасники форуму відзначили, що за останні роки бізнес адаптував логістику та інвестував в автономні рішення, що посилило операційну стійкість індустрії.

Раніше повідомлялося, що морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук