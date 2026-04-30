Морози взимку та весняні холоди вдарили по озимих: постраждати могли до 1 млн га

Морозна зима і весняні заморозки вплинули на стан озимих культур, зокрема пшениці та ріпаку. Найбільше постраждали центрально-східні області, загалом під ризиком опинилися до 1 млн гектарів посівів.

Про це Delo.ua розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Найбільше від морозів постраждали центрально-східні регіони та озимий ріпак

Морози, які спостерігалися в січні–лютому, вже внесли свої корективи в роботу агровиробників, зокрема спричинили втрати озимих культур, зазначив Марчук.

Втім, частину озимини можна пересіяти, і аграрії активно цим користуються — проводять пересів та готують площі під ярі культури.

Якщо говорити про ситуацію в Україні загалом, найбільше постраждали центрально-східні регіони. Зокрема, складна ситуація спостерігається на Кіровоградщині: у період пікових морозів там не було достатнього снігового покриву. Подекуди втрати озимих перевищують 40%, розповів експерт.

Ситуацію також ускладнили опади у вигляді мокрого снігу та дощів.

Відповідно, морози супроводжувалися утворенням льодової кірки, що призвело до серйозних втрат. Якщо оцінювати ситуацію в цілому по Україні, то ці втрати не завжди можна вважати критичними, адже багато аграріїв вдалися до пересіву, пояснив Марчук.

"За попередніми оцінками, постраждати могли до мільйона гектарів озимих культур. Йдеться передусім про озиму пшеницю та озимий ріпак, які виявилися найбільш чутливими до морозів, особливо за відсутності снігового покриву", - сказав експерт.

Пересів і зміна структури посівів частково компенсують втрати

Водночас значну частину втрат буде компенсовано завдяки пересіву. Крім того, мова не йде про повну загибель посівів — швидше про недоотримання врожаю з гектара через часткові пошкодження, зауважив Марчук.

Щоб зберегти прибутковість, аграрії змінюють структуру посівів, замінюючи, зокрема, ріпак іншими культурами. Наразі спостерігається тенденція до збільшення посівів ярих культур, із акцентом на олійні.

З огляду на те, що минулого сезону олійні культури продемонстрували вищу маржинальність, а витрати на виробництво, зокрема на пальне та добрива, залишаються високими, агровиробники намагаються компенсувати витрати за рахунок більш прибуткових культур. Тому багато хто робитиме ставку на соняшник і сою, сказав Марчук.

Окремо керівниця аналітичного відділу Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин зазначила, що у порівнянні з кісточковими культурами заморозки, які спостерігалися минулого та поточного тижня, практично жодним чином не вплинули на озимі культури.

В цей період озимі зернові перейшли в фазу кущення, що забезпечує їм достатній рівень морозостійкості при таких нетривалих пониженнях температури, пояснила Литвин.

"Щодо озимого ріпаку, то ця культура більш чутливо реагує на похолодання, особливо враховуючи той факт, що наразі в деяких регіонах України розпочинається цвітіння ріпаку", - сказала керівниця аналітичного відділу УКАБ.

Такі рослини потребуватимуть додаткового підживлення, щоб уникнути зниження врожайності. А це додаткові витрати для агровиробника.

"Однак говорити про повну загибель посівів підстав немає", - підкреслила Литвин.

Скільки коштує пересів озимих культур

Витрати аграріїв через пересіви дуже індивідуальні та залежать від того, які саме культури пересівають, зазначив Марчук.

Станом на сьогодні умовно, посівна кампанія обходиться в межах 25–40 тис. грн за гектар — залежно від культури. Також важливо, які площі потребують пересіву: для когось це 10 гектарів, для когось — 100, а в окремих випадках і значно більше. Тому загальні витрати суттєво різняться, пояснив експерт.

"Якщо брати усереднений показник, то пересів одного гектара коштує приблизно 30–35 тис. грн. Втім, у кожному конкретному випадку ці витрати потрібно розраховувати індивідуально", - наголосив Марчук.

Весняні заморозки в Україні призвели до втрат близько 50% врожаю ранніх кісточкових дерев, зокрема абрикосів та черешні, які можуть подорожчати орієнтовно на 30-50%.