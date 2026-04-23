Ціни зростуть вдвічі: в Україні буде дефіцит абрикосів та персиків через втрату врожаю

За попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов.

За його словами, очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які знищили понад половину квіткових бруньок. Найбільше від цих погодних аномалій постраждають центральні та південні регіони України, де сади зацвітають найшвидше.

Імпорт не врятує від дефіциту

Експерт зауважив, що загроза дефіциту висока, а імпорт не зможе повністю покрити потреби ринку у разі значного неврожаю. Залежно від рівня дефіциту, ціни на абрикоси та персики зростуть від 20% до 80%.

"Через обмежену пропозицію очікується відчутне подорожчання: за помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії значних втрат фрукти можуть подорожчати на 50-80%", – зазначає Миронов.

Він розповів, що основними країнами-постачальниками в Україну є:

  • Туреччина (забезпечує близько 39% імпорту),
  •  Греція, 
  • Іспанія,
  •  Молдова.

Фахівець пояснює, що аномальний холод становить критичну загрозу для ранньоквітучих кісточкових (абрикоси та персики), оскільки вони прокидаються найпершими. Миронов зауважує, що вирішальне значення для врожаю персиків та абрикосів в Україні має тривалість морозів. 

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, серед плодових насаджень найбільших втрат зазнали кісточкові культури, де загибель квіткових бруньок абрикоса в окремих регіонах сягнула 51%.

Автор:
Світлана Манько