Дешева полуниця: скільки коштує кілограм та прогноз цін на сезон

Ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується у травні на тлі зростання пропозиції української ягоди.

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Вартість полуниці в супермаркетах

Цьогоріч ягода є дешевшою, ніж торік – 277 грн/кг, зазначив Гопка.

"У 2025 році ціна в супермаркетах становила 299 грн, загалом полуниця стала дешевшою на 7-10%", - сказав аналітик.

Подібна тенденція зниження вартості спостерігається і на гуртовому ринку "Шувар", де ціна порівняно з минулим роком впала з 237 до 200 грн (зменшення на 16%).

Наразі вітчизняний ринок входить у ягідний сезон із доволі збалансованими цінами, зазначив Гопка.

Фіксується відсутність ажіотажу чи дефіциту, як у гуртовому, так і в роздрібному сегментах. Така ринкова рівновага без різких цінових стрибків чи глибокого просідання — це результат стабільного імпорту, насамперед із південних країн Європи, та відсутності логістичних або погодних форс-мажорів на старті сезону, пояснив експерт.

Поява української ягоди та прогноз цін

Хоча зараз на полицях домінує імпортна продукція, вже з’являються перші партії вітчизняної тепличної полуниці із Закарпаття та південних регіонів. Поки що обсяги невеликі, але це сигнал до поступового переходу, зауважив Гопка.

Зміна динаміки вартості очікується вже в першій половині травня: збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

За даними Мінфіну, середня ціна полуниці за кілограм в магазинах (Auchan) у березні 2026 становила 460,65 грн.

За минулий місяць, з 22 березня середні ціни зменшилися на 91,00 грн.

Індекс споживчих цін на полуницю у квітні 2026 склав 60,16%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на 39,84%.

В березні 2026 цей індекс відносно попереднього місяця складав 80,57%.

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду заявляв, що через зростання цін на пальне у другій половині року продукти харчування в Україні можуть подорожчати приблизно на 10%.

