Ціни на продукти харчування зростуть через подорожчання пального: коли та на скільки

Через зростання цін на пальне у другій половині року продукти харчування в Україні можуть подорожчати приблизно на 10%.

Як пише Delo.ua, про це голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду розповів в інтерв'ю "Укрінформ".

Він нагадав, що загострення ситуації на Близькому Сході вплинуло на ринок пального в Україні, а ціни на АЗС продовжують зростати. Нардеп зауважив, що аграрії заздалегідь закупили пальне для посівної кампанії.

"Зараз ми бачимо поступове зростання цін на дизель. Воно не є різким – це хвилеподібний процес: підйом, невелике зниження, знову підйом. Але загальна тенденція очевидна – ціни будуть зростати. Це, звісно, вплине і на собівартість продукції – як імпортної, так і української", – зауважив Гайду.

Він прогнозує, що через здорожчання пального продукти харчування подорожчають ще на 8-10%.

"До середини року ми не очікуємо різкого зростання. Саме через те, що паливо закупили раніше. Але вже в другій половині року, коли почнуть купувати нові партії, ціни можуть піти вгору. За нашими оцінками, подорожчання буде, але помірне – орієнтовно в межах 8–10%", - розповів Гайду.

Він додав, що попри це, ризику дефіциту продуктів в Україні немає, а агросектор адаптувався до умов війни.

Окремо він зазначив, що подорожчання хліба також відбуватиметься поступово через зростання витрат на пальне, логістику та засоби виробництва, однак без різких стрибків.

Зауважимо, в Україні розглядають можливість запровадження зниженої ставки ПДВ на основні харчові продукти на рівні до 14%. Цей захід має на меті стримати стрімке зростання цін, спровоковане подорожчанням пального та зростанням собівартості виробництва.