Ціна доставки хліба зрівнялася з третиною його собівартості через здорожчання пального

Доставка хліба у десятки магазинів разом із ростом цін на пальне сформували ситуацію, коли логістика забирає 30% собівартості продукту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП), директор зі стратегічних комунікацій Alviva Group (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко.

"Борошно колись було ключовим – 60% собівартості. Сьогодні лише 35%. Галузь реагує на зростаючі витрати: оптимізація маршрутів, нові логістичні моделі та використання сучасного електротранспорту для перевезень", – написав він.

Експерт наголосив, що наразі виробники вивчають ефективність переходу на електрофургони європейських виробників, вартість яких на українському ринку становить EUR 50-75 тис.

Водночас, директор з маркетингу UB.UA Дмитро Циханівський у ході обговорення доцільності оновлення технопарку підприємств порадив звернути увагу на окремі моделі китайських електрокарів із запасом ходу 350-500 км.

На його думку, такі рішення можуть стати альтернативою в умовах дефіциту ресурсів.

Експерти наголошують, що малий крафтовий бізнес не здатний закрити потреби великих міст у логістиці, тому навантаження лягає на промислових гігантів, які змушені адаптуватися до нових економічних реалій.

Раніше повідомлялося, що через відключення електроенергії пекарні скорочують виробництво насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку. Частину асортименту тимчасово знімають із виробництва через неможливість дотримання складних технологічних процесів, тому існують високі ризики перебоїв із постачанням хліба до роздрібних мереж.