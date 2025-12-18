В Україні можливі перебої з постачанням хліба до супермаркетів: виробництво скорочується

Через відключення електроенергії пекарні скорочують виробництво насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку. Частину асортименту тимчасово знімають із виробництва через неможливість дотримання складних технологічних процесів, тому існують високі ризики перебоїв із постачанням хліба до роздрібних мереж.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів Юрій Дученко, передає "Мінфін".

Об`єкт критичної інфраструктури не гарантує безперебійного електропостачання

Очільник профільної асоціації розповів, що хлібопекарські підприємства формально віднесені до об'єктів критичної інфраструктури або переліку систем життєзабезпечення у більшості регіонів України.

Але на практиці цей статус не гарантує безперебійного електропостачання. У низці регіонів хлібопекарські підприємства або не були внесені до відповідних переліків, або зіткнулися з фактичним ігноруванням їхнього статусу через жорсткі ліміти споживання.

Дудченко розповів, що найскладніша ситуація спостерігається в регіонах із дефіцитом генеруючих потужностей та критичним навантаженням на мережі.

Тому в періоди відключень хлібопекарські підприємства змушені застосовувати автономні джерела живлення (генератори) та оперативно коригувати графіки виробничих процесів.

Проте генератори не здатні повноцінно замінити мережеве електропостачання для енергоємного обладнання. Крім того, робота в режимі постійних переключень призводить до технологічних збоїв, псування сировини та втрат готової продукції.

Дудченко зауважив, що водночас спостерігається суттєве зростання собівартості продукції внаслідок витрат на забезпечення роботи генераторів, здорожчання пального, а також збільшення обсягів виробничого браку та супутніх витрат.

Які проблеми можливі?

Очільник профільної асоціації попередив, що у разі збереження чинних лімітів та продовження тривалих відключень існують високі ризики перебоїв із постачанням хліба до роздрібних мереж. Найбільш вразливими також є невеликі територіальні громади.

Дудченко підкреслив, що йдеться не про локальні інциденти, а про системну загрозу стабільному забезпеченню населення стратегічно важливим продуктом харчування.

Він додав, що хлібопекарська галузь тривалий час стримує зростання цін на продукцію. Проте в умовах жорстких енергетичних обмежень та безперервного зростання витрат подальше утримання відпускних цін стає економічно неможливим.

Дудченко зауважив, що без відновлення стабільного електропостачання або термінового перегляду встановлених лімітів ціновий тиск неминуче посилюватиметься, а галузь змушена буде реагувати збільшенням цін.

Прогнози цін на хліб

Хлібобулочні вироби продовжать дорожчати. За прогнозами виробників ріст становитиме близько 15-20%.

Наразі більшість хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі навіть у мінусі.

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) прогнозує подорожчання хліба в Україні на 20% до кінця 2025 року, проте бюджет українських родин це не підірве.

Зараз українець споживає 150-200 г хліба щодня, тобто на місяць - близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн.

Основними чинниками подорожчання хлібу є енергоносії, логістика, зарплати та інфляція.