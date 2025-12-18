В Украине возможны перебои с поставкой хлеба в супермаркеты: производство сокращается

Из-за отключения электроэнергии пекарни сокращают производство прежде социально значимых сортов хлеба массового потребления. Часть ассортимента временно снимают с производства из-за невозможности соблюдения сложных технологических процессов, поэтому высокие риски перебоев с поставкой хлеба в розничные сети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации Пекарей Юрий Дученко, передает "Минфин".

Объект критической инфраструктуры не гарантирует бесперебойного электроснабжения

Глава профильной ассоциации рассказал, что хлебопекарные предприятия формально отнесены к объектам критической инфраструктуры или перечню систем жизнеобеспечения в большинстве регионов Украины.

Но на практике этот статус не гарантирует бесперебойное электроснабжение. В ряде регионов хлебопекарные предприятия либо не были внесены в соответствующие перечни, либо столкнулись с фактическим игнорированием их статуса из-за жестких лимитов потребления.

Дудченко рассказал, что сложная ситуация наблюдается в регионах с дефицитом генерирующих мощностей и критической нагрузкой на сети.

Поэтому в периоды отключений хлебопекарные предприятия вынуждены применять автономные источники питания (генераторы) и оперативно корректировать графики производственных процессов.

Однако генераторы не способны полноценно заменить сетевое электроснабжение для энергоемкого оборудования. Кроме того, работа в режиме постоянных переключений приводит к технологическим сбоям, порче сырья и потерям готовой продукции.

Дудченко отметил, что в то же время наблюдается существенный рост себестоимости продукции вследствие затрат на обеспечение работы генераторов, удорожание горючего, а также увеличение объемов производственной нехватки и сопутствующих затрат.

Какие проблемы возможны?

Глава профильной ассоциации предупредил, что в случае сохранения действующих лимитов и продолжения длительных отключений существуют высокие риски перебоев с поставкой хлеба в розничные сети. Наиболее уязвимы также небольшие территориальные общины.

Дудченко подчеркнул, что речь идет не о локальных инцидентах, а о системной угрозе стабильному обеспечению населения стратегически важным продуктом питания.

Он добавил, что хлебопекарная отрасль длительное время сдерживает рост цен на продукцию. Однако в условиях жестких энергетических ограничений и непрерывного роста затрат дальнейшее удержание отпускных цен становится экономически невозможным.

Дудченко отметил, что без восстановления стабильного электроснабжения или срочного пересмотра установленных лимитов ценовое давление будет неизбежно усиливаться, а отрасль будет вынуждена реагировать увеличением цен.

Прогнозы цен на хлеб

Хлебобулочные изделия продолжат дорожать. По прогнозам производителей рост составит около 15-20%.

Сейчас большинство хлебопекаров работают на грани рентабельности, а некоторые даже в минусе.

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба в Украине на 20% до конца 2025 года, однако, бюджет украинских семей это не подорвет.

Сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц – около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн.

Основными факторами удорожания хлеба являются энергоносители, логистика, зарплаты и инфляция.