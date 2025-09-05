В Украине подорожает хлеб не из-за дефицита пшеницы: причины

Хлеб в Украине может подорожать на 25%, однако это не связано с урожаем пшеницы, который в этом году достаточен и обеспечивает внутренние потребности страны. Основными факторами удорожания являются энергоносители, логистика, зарплаты и инфляция.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

По его словам, урожай зерна в этом году достаточный и обеспечивает внутренние потребности страны.

"Украина в этом году имеет почти такой же урожай, как и в прошлом. Тогда было собрано около 22 миллионов тонн пшеницы, а ныне — более 21,8. Для внутренних нужд хватает 6–7 миллионов тонн, так что дефицита быть не может",— подчеркнул Марчук.

Причины удорожания

Эксперт пояснил, что прежде, чем хлеб попал на полки магазинов, он уже прошел большое количество производственных циклов. В себестоимости хлеба цена зерновых составляет не более 20-25%, а решающими для поднятия цен значительный ряд факторов, которые закладываются в цену хлеба.

Марчук напомнил, что инфляция в продовольственной группе составляет 22%. Расходы на электроэнергию, логистику и топливо для бизнеса постоянно растут, равно как и потребность в повышении заработных плат. Кроме того, следует учитывать курс доллара и евро, ведь оборудование для заводов преимущественно импортное.

"Все эти факторы формируют отпускные цены на хлебопекарных предприятиях значительно больше, чем стоимость зерна. Поэтому говорить, что хлеб дорожает из-за урожая, — неправильно, ведь главная причина заключается в росте расходов бизнеса", — подытожил зампредседателя ВАР.

Прогнозы цен на хлеб

Хлебобулочные изделия в 2025 году продолжат дорожать. По прогнозам производителей рост составит около 15-20%.

Сейчас большинство хлебопекаров работают на грани рентабельности, а некоторые даже в минусе.

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба в Украине на 20% до конца 2025 года, однако, бюджет украинских семей это не подорвет.

Сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц – около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн.