Экспортные цены на украинскую пшеницу снизились: что происходит на мировых рынках зерна

пшеница
В Украине рухнули цены на пшеницу. / Freepik

В Украине за неделю экспортные цены на продовольственную пшеницу упали на 200–300 грн/т, достигнув отметки 10400–10600 грн/т ($219–224/т) с доставкой в порты Черного моря. Это падение происходит на фоне глобального снижения цен, вызванного рекордными урожаями в Канаде, ЕС и России, что усиливает давление на мировые рынки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Цены на фуражную пшеницу также снизились — на 100 грн/т до 9500–9600 грн/т ($203–206/т). В целом за месяц мировые котировки на пшеницу упали на 3–4,9%.

Несмотря на падение, многие фермеры не спешат продавать свой урожай. Они ожидают, что цены возобновятся во второй половине сезона, поскольку фьючерсы на декабрь торгуются на $5–10/т дороже сентябрьских.

Мировые цены на пшеницу

Глобальный рынок пшеницы показывает противоречивые тенденции. В Чикаго цены выросли на 2,2% благодаря рекордно высоким экспортным продажам США, достигшим 12,15 млн т. В то же время, на биржах в Канзас-Сити, Миннеаполисе и Париже наблюдалось падение котировок.

Российская пшеница, которая является прямым конкурентом украинской, также подешевела до $230–232/т FOB (с доставкой в порт — ред.). Это вместе со снижением цен на зерно из Франции, Румынии и Аргентины создает дополнительное давление на украинский рынок. Наиболее востребованной на мировом рынке остается американская пшеница, цены на которую выросли до $222/т FOB.

Низкий спрос со стороны импортеров, а также снижение цен на кукурузу могут продолжить давить на рынок в ближайшие месяцы. Однако импортеры, вероятно, активизируют закупки, понимая, что текущие цены находятся на сезонном минимуме.

Напомним, сильные дожди на западе и севере страны ухудшили качество украинского зерна . Экспортные закупочные цены на фуражную пшеницу в середине августа снизились до 203–206 $/т с доставкой в порты Черного моря.

Автор:
Татьяна Ковальчук