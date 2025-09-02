Експортні ціни на українську пшеницю знизилися: що відбувається на світових ринках зерна

В Україні протягом тижня експортні ціни на продовольчу пшеницю впали на 200–300 грн/т, досягнувши позначки 10400–10600 грн/т ($219–224/т) з доставкою до портів Чорного моря. Це падіння відбувається на тлі глобального зниження цін, спричиненого рекордними врожаями в Канаді, ЄС та Росії, що посилює тиск на світові ринки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ціни на фуражну пшеницю також знизилися — на 100 грн/т, до 9500–9600 грн/т ($203–206/т). Загалом, за місяць світові котирування на пшеницю впали на 3–4,9%.

Незважаючи на падіння, багато фермерів не поспішають продавати свій урожай. Вони очікують, що ціни відновляться в другій половині сезону, оскільки ф’ючерси на грудень торгуються на $5–10/т дорожче, ніж вересневі.

Світові ціни на пшеницю

Глобальний ринок пшениці демонструє суперечливі тенденції. У Чикаго ціни зросли на 2,2% завдяки рекордно високим експортним продажам США, які сягнули 12,15 млн т. Водночас, на біржах в Канзас-Сіті, Міннеаполісі та Парижі спостерігалося падіння котирувань.

Російська пшениця, яка є прямим конкурентом української, також подешевшала до $230–232/т FOB (з доставкою в порт — ред.). Це, разом зі зниженням цін на зерно з Франції, Румунії та Аргентини, створює додатковий тиск на український ринок. Найбільш затребуваною на світовому ринку залишається американська пшениця, ціни на яку зросли до $222/т FOB.

Низький попит з боку імпортерів, а також зниження цін на кукурудзу, можуть продовжити тиснути на ринок найближчими місяцями. Однак, імпортери, ймовірно, активізують закупівлі, розуміючи, що поточні ціни знаходяться на сезонному мінімумі.

Нагадаємо, сильні дощі на заході та півночі країни погіршили якість українського зерна. Експортні закупівельні ціни на фуражну пшеницю у середині серпня знизилися до 203–206 $/т з доставкою до портів Чорного моря.