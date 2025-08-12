Ціни на пшеницю в Україні: невизначеність із якістю нового врожаю тисне на ринок

Сильні дощі на заході та півночі країни погіршили якість зерна, що призвело до зниження частки продовольчої пшениці та зростання обсягів фуражного і некондиційного зерна зерна. Експортні закупівельні ціни на фуражну пшеницю за тиждень знизилися ще на 200-300 грн/т до 203–206 $/т з доставкою до портів Чорного моря.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Аналітики зазначають, що ціни на продовольчу пшеницю залишаються на рівні 10700–10900 грн/т або 226–230 $/т, але в другій половині серпня можна очікувати подорожчання якісної пшениці завдяки посиленню попиту з боку експортерів та переробників.

У 2025-2026 маркетинговому році (станом на 11 серпня) Україна експортувала 1,23 млн т пшениці (порівняно з 2,6 млн т рік тому), але фермери знову скоротили пропозиції зернової через проблеми з якістю, тому темпи експорту продовжать знижуватися.

За даними біржі, агентство АПК-Інформ знизило прогноз виробництва пшениці в Україні у 2025 році на 0,9 млн т до 19,7 млн т, тоді як Міністерство сільського господарства США (USDA) у липні оцінило його у 22 млн т.

Світові ціни на пшеницю

Протягом тижня вересневі ф’ючерси:

знизилися на 0,3% до 189,3 $/т - на SRW-пшеницю в Чикаго ;

виросли на 0,4% до 190,7 $/т - на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті ;

виросли на 0,7% до 212 $/т - на HRS-пшеницю в Міннеаполісі ;

знизилися на 1,3% до 194,75 €/т або 226,4 $/т - на пшеницю на паризькій біржі Euronext.

Прогноз врожаю

У Франції озима пшениця обмолочена на 94% площ (85% торік), і прогноз врожаю пшениці може бути збільшеним.

У США обмолочена на 90% площ (92% торік та 91% в середньому за 5 років), а кількість посівів ярої пшениці у доброму або відмінному стані за тиждень виросла на 2% до 49% (72% торік) завдяки потужним опадам минулого тижня.

Крім того, аналітики підвищили прогноз валового збору пшениці в РФ на 0,5 млн т до 84,5 млн т, а експорту - на 0,5 млн т до 41,5 млн т, тоді як USDA оцінює їх у 83,5 та 46 млн т відповідно.

Нагадаємо, в Україні зростає попит на продовольчу пшеницю. Експортні закупівельні ціни на пшеницю з доставкою до чорноморських портів на продовольчу пшеницю виросли на 100-200 грн/т до 226–230 $/т.