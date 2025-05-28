Українська пшениця переорієнтовується на нові ринки через торговельні бар’єри ЄС

Ринок пшениці в Україні демонструє змішані сигнали у перехідний період між старим і новим врожаєм, однак довгострокові перспективи є позитивними.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

За даними експертів, на ринку наразі фактично міжсезоння: старий врожай майже відторгований — попит на нього є, але не такий значний. Тому ринок потрошку починає просідати. Минулого тижня було зафіксоване короткострокове падіння цін, але через декілька днів ринок повернувся до висхідного тренду.

Українська пшениця буде конкурентною

Аналітики прогнозують, що на фоні скорочення пропозицій на світовому ринку та зростаючих погодних ризиків в основних країнах-виробниках, зокрема, у РФ та США, новий український урожай має всі шанси бути конкурентним.

"Погодні ризики значні. Ймовірно, що пшениця в новому сезоні буде дорогою. Уже восени ми можемо вийти на рівні $230–240 за тонну третього класу, а в другій половині сезону — до $260", – наголошують аналітики.

Вони додають, що разом з тим, європейський ринок залишається проблемним для реалізації української пшениці.

"З 6 червня Україна повертається до довоєнної моделі торгівлі з ЄС — із митами та квотами, що суттєво обмежить експорт до Європи. Тому трейдери вже активно дивляться в бік Азії: Філіпіни, Індонезія, В’єтнам, Бангладеш. В цих країнах українська пшениця користується високим попитом", – підкреслюють експерти.

На думку аналітиків, аграріям не варто поспішати з форвардними контрактами, оскільки пропозиція залишається низькою, і є потенціал до зростання ціни на $2–3 щотижня.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Також зросла рентабельність пшениці до 17%, а ячменю — до 25%.