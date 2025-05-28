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Украинская пшеница переориентируется на новые рынки из-за торговых барьеров ЕС

пшеница, жатва
Фото: Одесская ОВА

Рынок пшеницы в Украине демонстрирует смешанные сигналы в переходный период между старым и новым урожаем, однако долгосрочные перспективы положительны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета.

По данным экспертов, на рынке фактически межсезонье: старый урожай почти отторгован — спрос на него есть, но не такой значительный. Поэтому рынок понемногу начинает проседать.

Украинская пшеница будет конкурентной

Аналитики прогнозируют, что на фоне сокращения предложений на мировом рынке и растущих погодных рисков в основных странах-производителях, в частности в РФ и США, новый украинский урожай имеет все шансы быть конкурентным.

"Погодные риски значительны. Вероятно, что пшеница в новом сезоне будет дорогой. Уже осенью мы можем выйти на уровне $230-240 за тонну третьего класса, а во второй половине сезона — до $260", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что вместе с тем европейский рынок остается проблемным для реализации украинской пшеницы.

"С 6 июня Украина возвращается к довоенной модели торговли с ЕС с пошлинами и квотами, что существенно ограничит экспорт в Европу. Поэтому трейдеры уже активно смотрят в сторону Азии: Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш. В этих странах украинская пшеница пользуется высоким спросом", — подчеркивает.

По мнению аналитиков, аграриям не стоит спешить с форвардными контрактами, поскольку предложение остается низким, и есть потенциал к росту цены на $2–3 еженедельно.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Также возросла рентабельность пшеницы до 17%, а ячменя – до 25%.

Автор:
Светлана Манько