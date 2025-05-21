Украина снизила производство ячменя на 40% от довоенного уровня

В этом году в Украине ожидается существенное уменьшение валового сбора ячменя из-за сокращения посевных площадей и влияния погодных рисков.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета.

По прогнозам экспертов, этого урожая ячменя будет около 5,1–5,3 млн тонн, что на 40% ниже довоенного уровня.

"Это означает существенное понижение предложения уже на старте сезона, и рынок постепенно начинает это учитывать в ценах", — подчеркивают аналитики.

При этом спрос на украинский ячмень растет особенно со стороны Китая и стран Южной Европы, что способствует экспортной активности.

"Китай уже законтрактовал около 500 тыс. тонн украинского ячменя на июль-август, а европейские импортеры — в том числе Испания и Италия — также активизируют закупки. Поэтому трейдеры пытаются закрыть заранее потребности в объемах, учитывая ограниченные перспективы внутреннего производства", — отмечают аналитики.

По их мнению, цены на ячмень существенно возрастут во второй половине года, особенно если погодные риски подтвердятся и урожай окажется еще меньше прогноза.

"На старте сезона модель цен показывает уровень 200-205$/т, но уже к декабрю-январю можно ожидать отметки 230-240$/т. Рынок уже демонстрирует готовность платить больше за ограниченное предложение качественного ячменя", — прогнозируют аналитики.

По данным Минагрополитики, на середину мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 4,95 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 87% прогнозируемых площадей. Ячменю засеяно 743,1 тыс. га.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Также возросла рентабельность пшеницы до 17%, а ячменя – до 25%.