США могут вытеснить Украину с рынка кукурузы: аграрии теряют традиционные рынки сбыта

Украинская кукуруза теряет ценовую конкурентоспособность и сейчас существенно проигрывает по американской цене, что заставляет импортеров отдавать предпочтение закупкам в США Аграриям советуют уже сейчас готовиться к вероятному снижению цен на зерновую.

Об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета.

Отмечается, что на начало мая экспорт украинской кукурузы составил 255 тыс. тонн.

По данным аналитиков, на данный момент украинская кукуруза существенно проигрывает по американской цене. Так, на прошлой неделе испанские импортеры покупали кукурузу из США по $245–247 за тонну, в то время как украинская продукция на рынок Испании предлагалась в пределах $268–273.

Похожая ситуация и на других ключевых направлениях – в Египте и Турции, где американская кукуруза дешевле $20–25 за тонну, что заставляет импортеров пересматривать приоритеты в пользу США.

"Несмотря на то, что украинская кукуруза не-ГМО, такая разница в цене уже выглядит чрезмерной. Это создает риск потери традиционных рынков сбыта: Турция уже сигнализирует о переходе на американскую зерновую", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что внутренний рынок демонстрирует относительную стабильность.

"На прошлой неделе условные цены достигли $240-243 за тонну. В гривневом эквиваленте стоимость кукурузы в портах держится на уровне 11 400-11 500 грн/т. Но уже в июне возможно значительное падение цен без дальнейшего обновления, потому что рынок уже "перегрет".

Несмотря на все вызовы, кукуруза остается одной из самых распространенных культур. Сейчас в Украине уже посеяно около 2 млн гектаров этой зерновой.

В январе-феврале 2025 года самым экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза. Ее доля в общей структуре экспорта составила 16%. Больше всего экспортировали в Испанию – 933 тыс. тонн, Италии – 725 тыс. тонн, Турции – 639 тыс. тонн, Египта – 593 тыс. тонн и Нидерландов – 514 тыс. тонн.

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.

В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.