Назван наиболее экспортируемый товар из Украины

За январь-февраль 2025 года наиболее экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза. Ее доля в общей структуре экспорта составила 16%.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что с начала года из Украины вывезли 4,7 млн. тонн этой злаковой культуры, стоимостью 982 млн. долларов.

Кукуруза стала ключевым товаром для экспорта, составив 26,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции и 16% от экспорта Украины в целом.

Больше всего экспортировали в Испанию – 933 тыс. тонн, Италии – 725 тыс. тонн, Турции – 639 тыс. тонн, Египта – 593 тыс. тонн и Нидерландов – 514 тыс. тонн.

Прогноз по объемам производства украинской кукурузы

Департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал обновленный мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024–2025 маркетинговый год. Для Украины аналитики прогнозируют увеличение производства кукурузы на 0,3 млн т до 26,8 млн т.

Украинский рынок кукурузы продолжает сохранять устойчивые темпы экспорта. Но в ближайшие недели ситуация с ценообразованием может измениться. Засуха в Аргентине и задержка посевной в Бразилии будет способствовать росту спроса на украинское зерно. Украина может остаться одним из главных поставщиков кукурузы на мировом рынке в марте-апреле.

В настоящее время цены на кукурузу на украинском рынке держатся в пределах 215-216 долларов США за тонну.

Заметим, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). В целом в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн тонн сельхозпродукции.