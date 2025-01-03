В 2024 году сельхозпродукция достигла 59% в общем экспорте из Украины

В 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд, или 59% в общем экспорте из страны. Это второй исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн тонн сельхозпродукции, говорится в сообщении Минагрополитики.

По данным министерства, больше всего валютной выручки Украине в 2024 году принесли:

Подсолнечное масло – 21% от всего экспорта агропродукции. Ее экспортировано почти 6 млн тонн на $5,1 млрд;

Кукуруза – до 21%, экспортировано 29,6 млн тонн общей стоимостью $5 млрд;

Пшеница – 15%, 20,6 млн тонн на $3,7 млрд;

Рапс – 7%, 3,8 млн тонн на $1,8 млрд;

Соя – 5%, 3,4 млн тонн на $1,3 млрд;

Жмыхи и остатки, полученные при добыче растительных жиров и масел – 4%, 4,7 млн тонн на $1 млрд;

Мясо птицы и съедобные продукты – 4%, 447 тыс. тонн на $958 млн;

Ячмень – 2%, 3,3 млн тонн на $557 млн;

Сахар – 2%, 746 тыс. тонн на $418 млн.

Напомним, в декабре 2024 года Украина экспортировала 5,5 млн. тонн сельхозпродукции, что на 11,1% меньше аналогичного показателя ноября.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в ноябре-декабре 2024 года наблюдалось сокращение экспорта агропродукции. Впервые в условиях войны это сокращение связано не с логистическими ограничениями, создаваемыми для Украины российской армией, а с экономическими факторами:

текущей рыночной конъюнктурой;

уменьшением запасов продовольствия, предназначенного для экспорта;

желанием украинских аграриев реализовать продукцию в более благоприятный период по лучшим ценам.

По итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Рентабельность пшеницы возросла до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.

Увеличение рентабельности обусловлено прежде всего существенным ростом цен на сельхозсырье в 2024 году. Например, цена на подсолнечник с января по октябрь 2024 года увеличилась почти на 158%.