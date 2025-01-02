Украина в декабре сократила экспорт агропродукции на 11% — УКАБ

В декабре 2024 года Украина экспортировала 5,5 млн. тонн сельхозпродукции, что на 11,1% меньше аналогичного показателя ноября. Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По ее данным, в ноябре-декабре 2024 года наблюдалось сокращение экспорта агропродукции. Впервые в условиях войны это сокращение связано не с логистическими ограничениями, создаваемыми для Украины российской армией, а с экономическими факторами:

текущей рыночной конъюнктурой;

уменьшением запасов продовольствия, предназначенного для экспорта;

желанием украинских аграриев реализовать продукцию в более благоприятный период по лучшим ценам.

Что касается структуры экспорта продукции в декабре 2024 года, то она выглядела следующим образом:

Зерновые культуры – 3,6 млн тонн (кукуруза – 74%, пшеница – 23%, ячмень – 3%). Падение к показателю предыдущего месяца -13%;

– 3,6 млн тонн (кукуруза – 74%, пшеница – 23%, ячмень – 3%). Падение к показателю предыдущего месяца -13%; Масличные культуры — 580,6 тыс. тонн (соя – 62% и рапс – 37%). Падение — 28%;

— 580,6 тыс. тонн (соя – 62% и рапс – 37%). Падение — 28%; Растительные масла – 421,9 тыс. тонн (подсолнечное масло – 90%, соевое – 8%, рапсовое – 2%). Падение — 22%;

– 421,9 тыс. тонн (подсолнечное масло – 90%, соевое – 8%, рапсовое – 2%). Падение — 22%; Жмых после извлечения растительных масел — 519,1 тыс. тонн (подсолнечное — 80%, соевое — 20%). Рост – 35%;

— 519,1 тыс. тонн (подсолнечное — 80%, соевое — 20%). Рост – 35%; Другие виды агропромышленной продукции — 432,2 тыс. тонн. Рост – 8%.

Динамика экспорта агропродукции. Данные: УКАБ

"Как и в предыдущем месяце, наибольший процент сокращения демонстрируют масличные культуры. Это связано с окончанием запасов рапса, предназначенного для экспорта, и сокращением темпов экспорта сои из-за низкой текущей цены на нее, особенно по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении УКАБ.

Также существенно снизился экспорт растительных масел. Из-за ощутимого роста цен на семена подсолнечника часть аграриев не спешит реализовывать выращенный урожай. Это привело к сокращению объемов производства подсолнечного масла и его экспорта. Следует отметить, что это временное явление.

По данным ассоциации, схожая ситуация наблюдается и при экспорте зерновых культур. Цена на кукурузу, которая сейчас занимает наибольшую долю в экспорте зерновых, на украинском рынке имеет положительную динамику и часть аграриев не спешит экспортировать весь выращенный объем в текущий период, ожидая еще более благоприятное время. А в комбинации с падением темпов экспорта пшеницы это привело к сокращению объемов экспорта зерновых.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%. Рентабельность пшеницы возросла до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время, рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое — до 11%.

Увеличение рентабельности обусловлено, прежде всего, существенным ростом цен на сельхозсырье в 2024 году. К примеру, цена на подсолнечник с января по октябрь 2024 года увеличилась почти на 158%. Также этот показатель вырос благодаря возобновлению экспортной активности и снижению стоимости логистики по сравнению с 2023 годом.