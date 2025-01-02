Україна у грудні скоротила експорт агропродукції на 11% - УКАБ

У грудні 2024 року Україна експортувала 5,5 млн тонн сільгосппродукції, що на 11,1% менше аналогічного показника листопада. Про це повідомила асоціація “Український клуб аграрного бізнесу”.

За її даними, в листопаді-грудні 2024 року спостерігалось скорочення експорту агропродукції. Вперше в умовах війни це скорочення пов’язане не з логістичними обмеженнями, які створює для України російська армія, а з економічними факторами:

поточною ринковою кон’юнктурою;

зменшенням запасів продовольства, призначеного для експорту;

бажанням українських аграріїв реалізувати продукцію в більш сприятливий період за кращими цінами.

Щодо структури експорту продукції в грудні 2024 року, то вона виглядала наступним чином:

Зернові культури — 3,6 млн тонн (кукурудза — 74%, пшениця — 23%, ячмінь — 3%). Падіння до показника попереднього місяця —13%;

— 3,6 млн тонн (кукурудза — 74%, пшениця — 23%, ячмінь — 3%). Падіння до показника попереднього місяця —13%; Олійні культури — 580,6 тис. тонн (соя — 62% та ріпак — 37%). Падіння — 28%;

— 580,6 тис. тонн (соя — 62% та ріпак — 37%). Падіння — 28%; Рослинні олії — 421,9 тис. тонн (соняшникова олія — 90%, соєва — 8%, ріпакова — 2%). Падіння — 22%;

— 421,9 тис. тонн (соняшникова олія — 90%, соєва — 8%, ріпакова — 2%). Падіння — 22%; Макуха після вилучення рослинних олій — 519,1 тис. тонн (соняшникова — 80%, соєва — 20%). Зростання — 35%;

— 519,1 тис. тонн (соняшникова — 80%, соєва — 20%). Зростання — 35%; Інші види агропромислової продукції — 432,2 тис. тонн. Зростання — 8%.

Динаміка експорту агропродукції. Дані: УКАБ

"Як і попереднього місяця, найбільший відсоток скорочення демонструють олійні культури. Це пов’язано із закінченням запасів ріпаку, призначеного для експорту, та скороченням темпів експорту сої через низьку поточну ціну на неї, особливо в порівнянні з минулим роком", - йдеться в повідомленні УКАБ.

Також суттєво знизився експорт рослинних олій. Через відчутне зростання цін на насіння соняшнику, частина аграріїв не поспішає реалізовувати вирощений урожай. Це призвело до скорочення обсягів виробництва соняшникової олії та її експорту. Варто зазначити, що це тимчасове явище.

За даними асоціації, подібна ситуація спостерігається і при експорті зернових культур. Ціна на кукурудзу, яка зараз займає найбільшу частку в експорті зернових, на українському ринку має позитивну динаміку, і частина аграріїв не поспішає експортувати весь вирощений обсяг у поточний період, очікуючи ще більш сприятливий час. А в комбінації з падінням темпів експорту пшениці це призвело до скорочення обсягів експорту зернових.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Рентабельність пшениці зросла до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.

Збільшення рентабельності зумовлено насамперед суттєвим зростанням цін на сільгоспсировину у 2024 році. Наприклад, ціна на соняшник із січня до жовтня 2024 року збільшилася майже на 158%. Також цей показник зріс завдяки відновленню експортної активності та зниженням вартості логістики в порівнянні з 2023 роком.