З початку року Україна експортувала 72,7 мільйона тонн агропродукції

Україна за 11 місяців 2024 року експортувала 72,7 мільйона тонн агропродукції та планує досягти 77 мільйонів тонн до кінця року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час Всеукраїнської аграрної конференції "Жнива перемоги", пише "Укрінформ".

"Минулого року ми експортували 67,3 млн зернових та олійних за календарний рік. У цьому році за 11 місяців вже вивезено 72,7 7 млн т, а до кінця року ми очікуємо позначку близько 77 млн т. Тож цього календарного року ми спостерігаємо зростання експорту", – зазначив міністр.

За його словами, Україна також наближається до другого історичного рекорду з експорту агропродукції у вартісному вимірі. Якщо у 2023 році експорт склав 22,1 мільярда доларів, то цього року очікується зростання до 24,5 мільярда доларів.

Європейський Союз залишається найбільшим ринком збуту, куди спрямовано 55% агропродукції, хоча минулого року ця частка становила 60%. Міністр пояснив зниження тим, що Україна активно відкриває нові ринки та повертає історичні, що стало можливим завдяки стабільній роботі зернового коридору.

Основу експорту традиційно становлять зернові культури, які приносять близько 9 мільярдів доларів. На другому місці – соняшникова олія. Віталій Коваль підкреслив важливість збільшення переробки в агросекторі, щоб експортувати продукцію з доданою вартістю.

Міністр також озвучив плани на наступний сезон, серед яких – збільшення площ озимих культур, акцент на переробній продукції, зокрема цукру, та зняття бюрократичних бар’єрів для доступу до нових ринків.

"Врожай у нас точно буде, адже засіяна площа озимих більша, ніж торік. Очікуємо, що лідерами будуть зернові та олійні культури. Також робимо акцент на переробній продукції. Це стосується кондитерських виробів, зокрема цукру, по якому ми очікуємо рекорди. Наразі ми зобов’язані зняти бюрократичні обмеження в інших країнах та підписати усі необхідні дозволи, аби мати доступ до нових ринків", – підсумував Віталій Коваль.

Додамо, з початку 2024/25 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна експортувала 13,547 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких лише у жовтні було відвантажено 3,099 млн тонн.