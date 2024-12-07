Україна зупинила нелегальний експорт зерна: підсумки першого тижня роботи системи

З 2 грудня 2024 року в Україні стартувала нова система експортного забезпечення зернових, яка покликана зупинити нелегальне вивезення зерна за кордон.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, за цей період до Державної податкової служби (ДПС) надійшло на реєстрацію 2901 податкова накладна (ПН) та розрахунок коригування (РК) від 525 суб’єктів господарювання (СГД) на загальну суму 133,5 мільярда гривень.

З них успішно зареєстровано 1846 документів від 397 СГД, що стосувалися експорту 2,285 мільйона тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 74,8 мільярда гривень.

Ключові результати роботи системи:

Сума ПДВ. У реєстрі було зареєстровано податкові накладні із загальною сумою ПДВ, відмінною від ставки 0%, на 229,5 мільйона гривень.

У реєстрі було зареєстровано податкові накладні із загальною сумою ПДВ, відмінною від ставки 0%, на 229,5 мільйона гривень. Безумовна реєстрація. Автоматично зареєстровано 646 документів, поданих 179 суб’єктами господарювання, на суму 6,3 мільярда гривень.

Автоматично зареєстровано 646 документів, поданих 179 суб’єктами господарювання, на суму 6,3 мільярда гривень. Результати моніторингу. Після триденного аналізу зареєстровано 1200 документів від 281 СГД на суму 68,5 мільярда гривень.

Після триденного аналізу зареєстровано 1200 документів від 281 СГД на суму 68,5 мільярда гривень. Зупинка підозрілих операцій. Реєстрацію 62 документів, поданих 14 компаніями на суму 136 мільйонів гривень, було зупинено через підозри у порушеннях.

Гетманцев підкреслив, що система вдосконалюється і вже в грудні очікується скорочення строків реєстрації податкових накладних. Водночас він зазначив, що спроби обійти систему залишаються безуспішними, адже експорт зерна без підтвердженого походження тепер неможливий.

"Finita la commedia", — підсумував Гетманцев, вказуючи на завершення епохи нелегального експорту зерна.

Нагадаємо, ще в кінці 2023 року Гетманцев розповідав, що в Україні готується законопроект, який посилить вимоги до легалізації експорту зерна, оскільки є велика кількість земель, які обробляються без документів, а зерно, яке фермери збирають з цих земель є "чорним". І такого зерна приблизна половина.