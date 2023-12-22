Половина експортованого з України зерна є "чорним" - Гетманцев

На даний час в Україні готується законопроект, який посилить вимоги до легалізації експорту зерна, оскільки є велика кількість земель, які обробляються без документів, а зерно, яке фермери збирають з цих земель є "чорним".

Про це розповів Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики — в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, деякі із земель українці оброблять, але без документів. Це означає, що офіційного походження в такого зерна немає. Таким чином із значної частини вирощеного зерна не сплачуються жодні податки.

"І такого зерна приблизна половина", – сказав Гетманцев.

Гетманцев пояснює, що така схема відбувається наступним чином. Фермер бере це чорне зерно, оформляє його на фіктивну фірму і завантажує на судно. Потім з корабля це зерно переписується на таку ж фіктивну фірму за кордоном ( а це можливо робити кілька разів у різних країнах). Внаслідок таких махінацій валютна виручка у країну не надходить, а жодні податки не сплачуються.

За його словами, оскільки митниця і правоохоронні органи не є ідеальними, тому і виникла необхідність в даному законопроєкті.

"Механізм полягає у тому, що у кожного зернятка має бути історія. Тобто експортувати зможе лише платник ПДВ, у платника ПДВ на це зернятко має бути вхід ПДВ і так до першого виробника. Весь цей ланцюг має бути з ПДВ. Якщо у тебе немає документа походження цього зерна, тебе не випускають нормою закону", – пояснив Гетманцев.

Він додає, що СБУ пропонує надати можливість аграріям протягом трьох місяців вивезти "чорне" зерно за умови сплати значної частки його вартості в державний бюджет, однак наразі це не вирішено і триває обговорення.

Аграрії закликають відмовитись від непродуманих законодавчих рішень

Додамо, що в листопаді Українська зернова асоціація (УЗА) висловила глибоку занепокоєність можливою повною зупинкою експорту зерна з України. Причиною цього є ухвалення Верховною Радою певних законодавчих змін щодо експорту зернових та олійних, які викликають суперечності в законодавстві, особливо в податковій сфері.

УЗА особливо обурена ухваленням законопроектів 10168-2 та 10169-2, які були прийняті без участі бізнес-асоціацій, що може призвести до введення правил, які неможливо виконати і, відповідно паралічу на ринку зерна та повної зупинки його експорту з України.

Один із спірних пунктів — пропозиція реєструвати податкові накладні до моменту фізичного експорту зерна, що суперечить податковому законодавству. УЗА наголошує на тому, що такий підхід може призвести до неможливості фізичної поставки товару та затримок у реєстрації податкових накладних.

Відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

При цьому, завантажувати зерно в Одеській області зможуть тільки "білі" компанії. Одеська обласна військова адміністрація постановила, що відтепер завантаження суден (барж) відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.