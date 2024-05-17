23 українські компанії вперше взяли участь у тендерах на забезпечення ЗСУ

З грудня 2023 року, коли розпочав роботу Державний оператор тилу (ДОТ), 23 вітчизняні компанії вперше долучилися до тендерів на закупівлю речового майна для Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Це національні виробники, що мають багаторічний досвід роботи та працюють із ритейловими мережами.

"Для нас дуже важливо підтримувати національних виробників та розвивати вітчизняне виробництво в рамках програми "Зроблено в Україні". Кошти від держзакупівель мають залишатися в Україні для інвестицій у нові потужності", - наголосила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, 13 досвідчених компаній, які раніше не співпрацювали з державою, стали переможцями тендерів на постачання одягу та текстилю для ЗСУ. Ще 5 виробників законтрактували на поставку кариматів, наметів тощо.

Також 5 підприємств, що вже понад 10 років працюють на українському ринку військової амуніції, відтепер постачатимуть її напряму для армії. Раніше їхню продукцію передавали через волонтерів.

"Ми максимально залучаємо українських виробників до забезпечення ЗСУ. Це підтримує економіку, розширює конкуренцію на торгах та допомагає заощаджувати бюджетні кошти", - зазначила директорка із закупівель ДОТ Вікторія Виноградова.

"Ми працюємо над тим, щоб якомога більше українських виробників долучались до забезпечення Збройних сил України. Таким чином ми, по-перше, підтримуємо економіку нашої країни, по-друге, розширюємо конкуренцію на торгах, що дозволяє досягати значної економії державного бюджету", - зазначила директорка із закупівель ДОТ Вікторія Виноградова.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.