Міноборони презентувало нову закупівельну агенцію для ЗСУ

Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться десятки років. Міністр оборони України Рустем Умєров під час презентації в Києві презентував нову закупівельну агенція "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нова система закупівель передбачає встановлення зрозумілих правил для підрядників і можливість планувати свою роботу.

"Військо отримуватиме все вчасно, в достатній кількості і якісне, підрядники – зрозумілі правила і можливість планувати, суспільство – побачить справедливі оптимальні ціни", - сказав Рустем Умєров і додав, що для його команди важливо поставити крапку в історії з нечесними закупівлями.

За його словами, ДОТ, керівником якого 30 жовтня був пиризначений Арсен Жумаділов, перебере на себе обов’язки та запустить усі процеси тилових закупівель для ЗСУ – зокрема, харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок. Закупівлі з державного бюджету у 2024 році.

"Головна задача ДОТ - забезпечити безперервне постачання для ЗСУ, сформувати довіру до системи постачання МОУ серед ключових зацікавлених сторін та вибудувати стійку інституцію, яка ефективно виконує свої обов'язки, незалежно від зовнішнього контексту. При цьому вся робота ДОТ буде побудована на засадах доброчесності, людиноцентричності, професійності та відкритості", – сказав Жумаділов.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний відреагував на таке нововведення та зазначив, що поняття ЗСУ та корупція мають бути несумісні. За його словами, українські воїни очікують від нової агенції якісного та вчасного забезпечення всім необхідним.

"ЗСУ мають концентруватись на виконанні своїх завдань. Не на пошуку їжі, одягу, засобів захисту", – сказав Залужний.

Скандальні закупівлі Міноборони

У січні Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Спочатку Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією та збирається звернутися до Служби безпеки.

У Лютому Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати колишнього директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького, якого звільнили після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Пізніше у деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони України закупить 7 тисяч папок для особових справ військовослужбовців за понад 20 мільйонів гривень. Тобто, ціна за одну теку становить близько 3 тис грн.

Проте у відомстві зазначили, що ціна, яку заявили ЗМІ щодо тендеру, не відповідає дійсності. Загальна очікувана вартість тендеру й справді становить понад 20 мільйонів гривень, але ЗМІ поділили цю суму на 7 тисяч папок — це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували, тому і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку. Загалом планувалося закупити понад 58 тисяч папок і середня вартість при такому розрахунку становить 351 гривня.

Проте, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила тендер із закупівлі обкладинок для папок особових справ і виявила, що їх можна придбати за ціною від 140 грн за штуку.