Міноборони спростувало інформацію про завищені ціни на папки для особових справ військових

У деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони України закупить 7 тисяч папок для особових справ військовослужбовців за понад 20 мільйонів гривень. Тобто, ціна за одну теку становить близько 3 тис грн..

Проте у відомстві зазначили, що ціна, яку заявили ЗМІ щодо тендеру, не відповідає дійсності.

В Міноборони повідомили, що загальна очікувана вартість тендеру й справді становить понад 20 мільйонів гривень, але ЗМІ поділили цю суму на 7 тисяч папок — це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували, тому і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку. Загалом планувалося закупити понад 58 тисяч папок і середня вартість при такому розрахунку становить 351 гривня.

Згідно з повідомленням, Міноборони оголосило тендер на закупівлю обкладинок для особових справ військових ще у жовтні, але внутрішня служба аудиту виявила на ринку подібні товари за нижчими цінами і розпочала перевірку, яка унеможливлює підписання контрактів.

"Внутрішній фінансовий аудит веде перевірку і цієї ціни. І поки вона триває, підписання жодних договорів щодо закупівлі цих обкладинок не відбудеться", - повідомили у відомстві.

Скандальні закупівлі Міноборони

У січні Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Спочатку Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією та збирається звернутися до Служби безпеки.

У Лютому Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати колишнього директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького, якого звільнили після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.