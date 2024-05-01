Франція допоможе Чернігову відновити лікарню і університет, які постраждалі від російської атаки 17 квітня

Чернігів отримає від Франції по 200 тисяч євро на відновлення Чернігівської ЦРЛ і Національного університету "Чернігівська політехніка", які постраждали від обстрілів РФ.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"А також електрогенератори та допомога у відновленні осель (вікна, двері) – це пакет допомоги від Франції, про який сьогодні під час зустрічі в ОДА повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр", - додав він.

Чаус зазначив, що свою допомогу у відновленні осель запропонували підприємці з Об'єднання теслярів Франції.

За його словами, під час цього візиту вперше говорили не лише про допомогу, а й про можливі напрямки налагодження взаємовигідних партнерських відносин між регіонами/громадами/містами.

Ракетна атака на Чернігів 17 квітня

Нагадаємо, вранці 17 квітня 2024 року росіяни вдарили по густонаселеному центральному району Чернігова трьома ракетами "Іскандер", у результаті чого загинули 18 людей, ще 78 мешканців міста дістали поранення.

Внаслідок атаки було пошкоджено 16 будівель, включно з Чернігівською ЦРЛ та Національним унііверситетом "Чернігівська політехніка".

Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цього б не сталося, якби партнери не зволікали із передачею Україні систем ППО.

Допомога партнерів з відбудовою України

Багато країн світу активно долучаються до відновлення України, надаючи кошти і обладнання для якнайшвидшої відбудови зруйнованої цивільної та критичної інфраструктури.

Так, у березні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Чернігівська обласна військова адміністрація та французька агенція Expertise France уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на відбудову Чернігівської області.

Також повідомлялося, що Україна спільно з Туреччиною створила робочу групу з відбудови інфраструктури - основними пріоритетними напрямками цієї співпраці є відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво тимчасових мостів та шляхопроводів на ключових маршрутах; проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури водного транспорту, а також - захист критичної інфраструктури та відновлення житла.

У квітні стало відомо, що герцогство Люксембург виділяє 50 мільйонів євро на масштабні проєкти з відновлення громад Криворізького району.

Крім того, Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF) Південної Кореї надасть Україні пільгові кредитні кошти в еквіваленті 2,1 млрд доларів протягом наступних п’яти років, які будуть спрямовані на державні проєкти відновлення або проєкти під державні гарантії.

Також повідомлялося, що Латвія передала Україні енергообладнання для відновлення пошкоджених ТЕС. А Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання зі своїх закритих ТЕС.

Зауважимо, що для закупівлі та виготовлення будівельних матеріалів для відбудови Україні потрібно понад 62,8 млрд доларів.