Внаслідок ранкової атаки по Чернігову загинуло 11 людей, десятки – поранені

Вранці 17 квітня росіяни вдарили по густонаселеному центральному району Чернігова, у результаті чого загинули 11 людей, два десятки мешканців дістали поранення.

Про це повідомляє міністр МВС Ігор Клименко.

"Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих", - написав він.

Наразі триває рятувальна операція після російського ракетного удару, під завалами знаходяться люди.

Клименко додав, що серед загиблих є 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному, але сьогодні отримала смертельне осколкове поранення.

На ракетну атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що цього б не сталося, якби партнери не зволікали із передачею Україні систем ППО.

"На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - написав він.

Україні потрібні Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав: він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.