На Харківщині окупанти поцілили у будівлі суду і пенсійного фонду, на Херсонщині – п’ятеро поранених: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 17 квітня російські окупаційні війська продовжували обстріли різних населених пунктів України та завдавали ударів по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цього є постраждалі та зруйновані житлові будинки, пенсійний фонд, бібліотека.

На Харківщині під обстрілами були 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Ізюмському районі є влучання КАБ у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки. Окупанти повторно вдарили КАБом по центральній частині смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджені два приватні будинки. У Козачій Лопані внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки.

О 15:00 відбувся обстріл із РСЗВ м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджені 3 житлові будинки та автомобіль. О 14:00 окупанти обстріляли Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти". 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу.

У Куп'янську відбувся обстріл КАБ. Пошкоджені житловий будинок, автомобіль, а в Куп'янському районі внаслідок ворожого обстрілу ФАБ пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автівок, гараж, господарча споруда.

Окупанти 216 разів вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 216 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав 2 авіаційних удари керованими авіабомбами по Роботиному та Малій Токмачці, повідомляють в ОВА.

66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині – п’ятеро поранених

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку та місто Херсон. Також ворог наніс авіаудари по Бериславу, Козацькому та Одрадокам'янці, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарську споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру та свинокомплекс.

По Нікополю вдарили дронами

Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд.

Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію. З артобстрілу розпочався ранок в райцентрі. Постраждала 63-річна жінка. Понівечені гімназія, 2 приватні оселі, лінія електропередач.

На Сумщині - 5 вибухів

Вночі, 17 квітня ворог обстріляв з РСЗВ Білопілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, повідомляють в ОВА.

Також пошкоджено газопровід, та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.

Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла переміщено у пункт незламності.