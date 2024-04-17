В Харьковской области оккупанты попали в здание суда и пенсионного фонда, в Херсонской области - пятеро раненых: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки и ночь 17 апреля российские оккупационные войска продолжали обстрелы разных населенных пунктов Украины и наносили удары по гражданской инфраструктуре. В результате пострадали и разрушены жилые дома, пенсионный фонд, библиотека.

В Харьковской области под обстрелами находились 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и другие. Авиационные обстрелы подверглись Золочеву, Веселому, Волоховке, Глушковке, Колесниковке, Берестову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе попадание КАБ в недействующее административное здание предприятия, также повреждены админздания суда, пенсионного фонда, библиотеки и частные дома. Оккупанты повторно ударили КАБом по центральной части пгт Золочев Богодуховского района. Повреждены два частных дома. В Казачьей Лопане в результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома.

В 15:00 произошел обстрел из РСЗО Волчанска. В результате чего повреждены 3 жилых дома и автомобиль. В 14:00 оккупанты обстреляли Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты". 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами доставлены в медицинское учреждение.

В Купянске произошел обстрел КАБ. Повреждены жилой дом, автомобиль, а в Купянском районе в результате вражеского обстрела ФАБ повреждены 8 частных домов, 5 автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.

Оккупанты 216 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 216 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес 2 авиационных удара управляемыми авиабомбами по Роботиному и Малой Токмачке, сообщают в ОВА.

66 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино. 146 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Вербового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков. Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области – пятеро раненых

Прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Золотую Балку и город Херсон. Также враг нанес авиаудары по Бериславу, Казацкому и Одрадокаменке, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 11 частных домов. Были зафиксированы попадания в магазин, аптеку, телекоммуникационную компанию, помещение бытовых услуг, хозяйственное сооружение, хлебоприемное предприятие, припортовую инфраструктуру и свинокомплекс.

По Никополю ударили дронами

Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Направил на город дроны. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.

Ближе к полуночи оккупанты попали по Мировской общине, что на Никопольщине. Применили тяжелую артиллерию. С артобстрела началось утро в райцентре. Пострадала 63-летняя женщина. Изуродованные гимназия, 2 частных дома, линия электропередач.

В Сумской области - 5 взрывов

Ночью, 17 апреля враг обстрелял из РСЗО Белополье. В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, сообщают в ОВА.

Также поврежден газопровод и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов.

Предварительно, получил осколочные ранения один человек. Один человек из поврежденного жилья перемещен в пункт несокрушимости.