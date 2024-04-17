В результате утренней атаки по Чернигову погибли 11 человек, десятки – ранены

Утром 17 апреля россияне ударили по густонаселенному центральному району Чернигова, в результате чего погибли 11 человек, два десятка жителей получили ранения.

Об этом сообщает министр МВД Игорь Клименко.

"Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на данный момент. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших", - написал он.

В настоящее время идет спасательная операция после российского ракетного удара, под завалами находятся люди.

Клименко добавил, что среди погибших есть 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном, но сегодня получила смертельное осколочное ранение.

На ракетную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этого не произошло бы, если бы партнеры не медлили с передачей Украине систем ПВО.

"К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - написал он.

Украине нужны Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно быстрее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал присутствующим: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил: он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.